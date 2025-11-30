  1. Anasayfa
  4. Gurbetçi vatandaş memleketi Karadeniz'e Lamborghini ile dönüp komşularını şaşırttı!

Almanya'da yaşayan Muhammet Can, memleketi Trabzon'a Lamborghini marka spor otomobiliyle gelince ilgi odağı oldu. Dar ve engebeli köy yollarında ilerleyen lüks araç, Trabzonluların büyük şaşkınlığına neden oldu.

Kaynak: İHA
Gurbetçi vatandaş memleketi Karadeniz'e Lamborghini ile dönüp komşularını şaşırttı - Resim: 1

Trabzonlular köy yollarında Lamborghini görünce adeta şaşkına döndü. Trabzonlu Muhammet Can, Almanya'dan memleketine hayali olan lüks spor aracı ile döndü. Kente giriş yaptığı anda birçok kişi tarafından kaydedilen Lamborghini, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti. 

Gurbetçi vatandaş memleketi Karadeniz'e Lamborghini ile dönüp komşularını şaşırttı - Resim: 2

Trabzon'un caddelerinde, köy ve yayla yollarında aracıyla gezen Muhammet Can, vatandaşların hem fotoğraf çektirmesine hem de aracı yakından incelemesine izin verdi. 

Gurbetçi vatandaş memleketi Karadeniz'e Lamborghini ile dönüp komşularını şaşırttı - Resim: 3

Her yıl memleketine geldiğini belirten Can, "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi.

Gurbetçi vatandaş memleketi Karadeniz'e Lamborghini ile dönüp komşularını şaşırttı - Resim: 4

Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. 

