Gurbetçi vatandaş memleketi Karadeniz'e Lamborghini ile dönüp komşularını şaşırttı
Almanya'da yaşayan Muhammet Can, memleketi Trabzon'a Lamborghini marka spor otomobiliyle gelince ilgi odağı oldu. Dar ve engebeli köy yollarında ilerleyen lüks araç, Trabzonluların büyük şaşkınlığına neden oldu.
Kaynak: İHA
Trabzonlular köy yollarında Lamborghini görünce adeta şaşkına döndü. Trabzonlu Muhammet Can, Almanya'dan memleketine hayali olan lüks spor aracı ile döndü. Kente giriş yaptığı anda birçok kişi tarafından kaydedilen Lamborghini, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti.
1 / 10
Trabzon'un caddelerinde, köy ve yayla yollarında aracıyla gezen Muhammet Can, vatandaşların hem fotoğraf çektirmesine hem de aracı yakından incelemesine izin verdi.
2 / 10
Her yıl memleketine geldiğini belirten Can, "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi.
3 / 10
Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
4 / 10