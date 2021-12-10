Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti ve MTV fiyatları düştü. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte tam liste...
Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü. 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor?
İşte tam liste...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 861 lira 2020 MTV: 964 lira 2021 MTV: 1051 lira 2022 MTV: 1313 Lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 1499 lira 2020 MTV: 1678 lira 2021 MTV: 1830 lira 2022 MTV: 2288 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2647 lira 2020 MTV: 2964 lira 2021 MTV: 3234 lira 2022 MTV: 4043 Lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 4170 lira 2020 MTV: 4670 lira 2021 MTV: 5095 lira 2022 MTV: 6369 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 600 lira 2020 MTV: 672 lira 2021 MTV: 733 lira 2022 MTV: 916 Lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 1124 lira 2020 MTV: 1258 lira 2021 MTV: 1372 lira 2022 MTV: 1715 Lira