Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?

Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü. 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor?

İşte tam liste...