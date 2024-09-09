Hangi markadan ne kadar araç satıldı? Ağustos ayında en çok satan otomobiller belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artarak 90 bin 134 adede çıktı.
Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 yükselerek 20 bin 846 adet olarak kaydedildi.
Geçen ay toplam binek ve hafif ticari araç satışlarında 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 9 bin 742 adetle Renault ve 8 bin 159 adetle Ford izledi. Dördüncü sırada 6 bin 611 satışla Volkswagen, beşinci sırada ise 5 bin 315 satışla Opel yer aldı.
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER
Otomobil satışlarına bakıldığında, ağustos ayında en çok satılan marka 8 bin 626 adetle Renault oldu. Fiat, 6 bin 760 satışla ikinci sırada, Volkswagen ise 5 bin 284 adetle üçüncü sırada yer aldı. Hyundai 4 bin 154 adetle dördüncü, Chery ise 3 bin 643 adetle beşinci oldu.
LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI
ODMD listesinde 56 marka yer aldı ve ağustos ayında Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markalar satış yaptı. Lüks otomobil grubunda 95 adet DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ve birer adet Bentley, Lamborghini ile Aston Martin satışı gerçekleşti.