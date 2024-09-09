Hangi markadan ne kadar araç satıldı? Ağustos ayında en çok satan otomobiller belli oldu

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER



Otomobil satışlarına bakıldığında, ağustos ayında en çok satılan marka 8 bin 626 adetle Renault oldu. Fiat, 6 bin 760 satışla ikinci sırada, Volkswagen ise 5 bin 284 adetle üçüncü sırada yer aldı. Hyundai 4 bin 154 adetle dördüncü, Chery ise 3 bin 643 adetle beşinci oldu.