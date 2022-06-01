Haziran ayında fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılında alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, en ucuz sıfır otomobilleri internet üzerinden aramaya başladı. Sizler için 600 bin TL'nin altında en ucuz sıfır otomobilleri derledik.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 600 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 463.400 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 490.300 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 529,400 TL
VOLKSWAGEN Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 520.100 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı: 592,000 TL