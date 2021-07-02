Haziran'da otomobil satışları yükseldi

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre %12,5 artarak 79.819 adet oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 artarak 62.348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %25,6 artarak 17.471 adet oldu.