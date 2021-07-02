Haziran'da otomobil satışları yükseldi
Haziran ayında otomobil satışları yüzde 12.5 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.3 artış görüldü. Haziran'da toplam 79 bin 819 araç satıldı.
Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre %12,5 artarak 79.819 adet oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 artarak 62.348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %25,6 artarak 17.471 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 artarak 394.701 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %52,4 oranında artarak 310.325 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %67,2 artarak 84.376 adede ulaştı.
C SEGMENTİ TERCİH EDİLİYOR
Otomobil pazarı segmentlere göre pazarın %85,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 172.595 adetle %55,6 pay, B segmenti otomobiller 91.741 adetle %29,6 pay aldı.