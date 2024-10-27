Hem elektrikli, hem hibrit yeni Fiat 600 Türkiye'de
Fiat'ın merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Fiat 600 hem hibrit hem de yüzde 100 elektrikli motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni Fiat 600'ün tüm özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılan FIAT’ın B segmentine dönüşünü simgeleyen modeli yeni Fiat 600 elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile Türkiye’de de de satışa sunuldu.
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B-SUV segmentindeki Yeni Fiat 600 Türkiye'de satışa sunuldu. Şirketin açıklamasına göre model 4,17 metre uzunluk ve 15 litre iç depolama kapasitesiyle geliyor.
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Modelin tamamen elektrikli versiyonu “600e”, WLTP standardı ortalama çevrimine göre 400 km, şehir içi çevrimine göre ise 591 km’ye varan menzil sunuyor.
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Yeni Fiat 600e, adını orijinal 600'den alıyor. Otomobilin iç ve dış tasarımı İtalyanca’da “Tatlı Hayat” anlamına gelen Dolce Vita’ya atıfta bulunan felsefesini yansıtıyor.
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