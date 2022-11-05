Hem SUV, hem sanatsal hem de ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak!

OMODA, dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi yaşam tarzlarına hitap eden yeni bir marka. OMODA ekibinin kapsamlı pazar araştırmalarına göre “CROSS” kavramı gençlerin en güncel ve popüler yaşam tarzını oluşturuyor. İnsanlar için kimliklerin ve rollerin kesişmesi sadece farklı senaryolarda değil, aynı zamanda çoğu zaman sanal ve gerçek dünyada da gerçekleşiyor. Bu da fizikteki paralel evren kavramıyla birebir örtüşüyor ve farklı "BİZ" formlarına yaşam alanı sağlıyor. OMODA bu nedenle, gerçek dünyadaki geleneksel kısıtlamaları kırmak ve geleceği öngörmek için yenilikçi ve teknolojik bir yaklaşımla tasarlandı. Böylece yeni nesil için kendileri ve beklentileriyle örtüşen ileri teknoloji ve aidiyet duygusu yaratılmış oluyor.