Hem SUV, hem sanatsal hem de ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak!
Çinli otomotiv devi Chery, OMODA serisinin ilk küresel modelini 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Chery OMODA 5 Dünyada İlk Olarak Türkiye’de Satışa Sunulacak!
Chery, dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcılara modaya uygun ve ileri teknolojili bir yaşam tarzı sunmak üzere OMODA 5'i çok yakın zaman içinde farklı pazarlarda sunmaya hazırlanıyor. Türkiye, OMODA 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak.
OMODA Serisi’nin ilk küresel modeli olan OMODA 5, arka plandaki gelişmeler ve Ar-Ge odaklı bir tanıtım konseptiyle Katar’da canlı yayında tanıtıldı. Chery Pazarlama Direktörü Lilian Xiong, canlı yayında OMODA 5'in Katar'daki lansmanının sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. OMODA 5'in gelecekte Katar'daki ve Orta Doğu'daki tüm ülke ve bölgelerdeki kullanıcılara yeni bir akıllı seyahat deneyimi sağlayacağını da ifade etti.
Chery’ye bağlı OMODA ekibinin ilk otomobili küresel pazarları hedefliyor. OMODA 5 bu hedef doğrultusunda; küresel Ar-Ge, küresel standartlar, küresel kalite, küresel isimlendirme ve küresel pazar erişimi olmak üzere beş küresel avantajı bünyesinde barındırıyor. Böylece mevcut geleneksel kalıpları kıran ve geleceğin teknolojisini öngören yeni bir seyahat aracı haline geliyor. Chery, dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcılara modaya uygun ve ileri teknolojili bir yaşam tarzı sunmak üzere OMODA 5'i farklı pazarlarda sunmaya hazırlanıyor. Türkiye, OMODA 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak.
OMODA, dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi yaşam tarzlarına hitap eden yeni bir marka. OMODA ekibinin kapsamlı pazar araştırmalarına göre “CROSS” kavramı gençlerin en güncel ve popüler yaşam tarzını oluşturuyor. İnsanlar için kimliklerin ve rollerin kesişmesi sadece farklı senaryolarda değil, aynı zamanda çoğu zaman sanal ve gerçek dünyada da gerçekleşiyor. Bu da fizikteki paralel evren kavramıyla birebir örtüşüyor ve farklı "BİZ" formlarına yaşam alanı sağlıyor. OMODA bu nedenle, gerçek dünyadaki geleneksel kısıtlamaları kırmak ve geleceği öngörmek için yenilikçi ve teknolojik bir yaklaşımla tasarlandı. Böylece yeni nesil için kendileri ve beklentileriyle örtüşen ileri teknoloji ve aidiyet duygusu yaratılmış oluyor.