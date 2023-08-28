Her biri servet değerinde: İşte dünyanın en pahalı 50 otomobili
Süper hızlı ve süper lüks otomobiller denildiğinde akla gelen markaların en değerli otomobillerini almak için yüklü bir servete sahip olmanız gerekiyor. İşte dünyanın en pahalı otomobilleri...
Ferrari Daytona SP3
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1200 BEYGİRLİK DÖRT MOTORLU ELEKTRİKLİ: DRAKO GTE
Silikon Vadisi girişimlerinden olan Drako Motors tarafından geliştirilen Drago GTE, 4 elektrik motoru sayesinde 1200 beygir güç ve 8812 Nm tork üretiyor.
Araç 0-100 hızlanmasının 2 saniyenin biraz üstünde tamamlıyor. sadece 25 adet üretilmesi beklenen modelin fiyatı ise 1.2 miilyon dolar.
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De Tomaso P72
Eski firmalarından biri olan De Tomaso, 2019 Goodwood Hız Festivali'nde 700 beygir gücüne sahip yeni modeliyle döndü. De Tomaso P72 1.3 milyon dolarlık bir fiyattan satılıyor.
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Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari, 2013 yılında tanıtıldı ve 499 adet üretildi. 1.4 milyon dolarla listede yer alan LaFerrari, markanın en hızlı ve en güçlü üretim modeli.
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