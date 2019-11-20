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  3. 20 Kasım 2019 13:55

Herkesin hayalini gerçekleştirdi! İçini görenler hayran kalıyor

Şehir hayatından sıkılan bir adam, doğa ile başbaşa kalacağı bir ağaç ev tasarladı. Kısa sürede evi inşa eden şahıs o anları, kameralara kaydetti. Sosyal medyada paylaşınca hızla yayılan görünler, görenlerin takdirini kazandı. İ

Herkesin hayalini gerçekleştirdi! İçini görenler hayran kalıyor

İşte görenleri çok şaşırtan tasarım harikası yapılar....

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Herkesin hayalini gerçekleştirdi! İçini görenler hayran kalıyor

Bolt Custom şirketi tarafından satışa çıkarılan tır, tasarımıyla göz dolduruyor. Tır gibi ama değil gibi!

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Herkesin hayalini gerçekleştirdi! İçini görenler hayran kalıyor

Bu tır, bugüne kadar gördüğümüz hiçbir tıra benzemiyor. İçi yeni bir ev gibi döşenmiş, gayet şık ve konforlu

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Herkesin hayalini gerçekleştirdi! İçini görenler hayran kalıyor

Tırın içi 1+1 ev gibi. Yatak odası, mutfağı ve tuvaleti var

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