Herkesin hayalini gerçekleştirdi! İçini görenler hayran kalıyor
Şehir hayatından sıkılan bir adam, doğa ile başbaşa kalacağı bir ağaç ev tasarladı. Kısa sürede evi inşa eden şahıs o anları, kameralara kaydetti. Sosyal medyada paylaşınca hızla yayılan görünler, görenlerin takdirini kazandı. İ
Bolt Custom şirketi tarafından satışa çıkarılan tır, tasarımıyla göz dolduruyor. Tır gibi ama değil gibi!
Bu tır, bugüne kadar gördüğümüz hiçbir tıra benzemiyor. İçi yeni bir ev gibi döşenmiş, gayet şık ve konforlu