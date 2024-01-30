HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, ceza yağıyor!

e-Devlet ve diğer banka uygulamalarında Milli Parklardaki HGS geçişinin görünmediğini bu sebeple geçiş yaptığını bilmesine rağmen borcu görünmediği gerekçesiyle bir ödeme yapmadığını belirten T.D. "Bir tek PTT'nin Milli Parklar HGS geçişleri diye sınıflandırdığı bölümde borç bilgisi görünüyor onun dışında hiç bir yerde geçiş bilgileri ve borç kalanı görünmüyor. Kaldı ki bugüne kadar tek gişede HGS uygulaması vardı. bir gişe nakit olarak çalışıyordu. Her iki gişede HGS uygulaması başlamış ama haberimiz olmadı. Bunun çoğu kişi tarafından bilinmediğini düşünüyorum. Çünkü girişlerde kimseyle muhatap olmuyorsunuz kameralardan plakanıza giriş ücreti yansıyor. Bu tatilin bedeli bize çok ağır oldu. Bilgisi olmayanları biz buradan bilgilendirmek istiyoruz. Gelen bu cezalardan sonra benim Uludağ maceram bitti. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlara iyi tatiller diliyorum” dedi.