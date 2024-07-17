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Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor

Honda'nın ikonik coupe modeli Prelude hibrit motorla yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor - Resim: 1

Honda, efsane modeli Prelude'ü uzun yılların ardından yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. 

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Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor - Resim: 2

1986 ile 2001 yılları arasında beş farklı jenerasyonu üretilen Prelude, yollara veda etmesinin üzerinde geçen 23 yılın ardından tanıdık bir coupe silueti ve dördüncü nesil Prelude'ü hatırlatan bakışlarıyla yeniden sahneye çıktı.

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Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor - Resim: 3

Markanın Avrupa pazarında da satışa sunacağı ve sınırlı sayıda ülkemize de ithal edilmesi planlanan yeni Prelude, Honda'nın hibrit teknolojisinin 25'inci yılında e:HEV teknolojisiyle yollara çıkacak.

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Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor - Resim: 4

Teknik detayları henüz açıklanmasa da, altıncı nesil Prelude'ün Honda CR-V'de yer alan 2-litrelik hibrit motora sahip olacağı tahmin ediliyor.

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