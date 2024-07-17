Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor
Honda'nın ikonik coupe modeli Prelude hibrit motorla yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Honda, efsane modeli Prelude'ü uzun yılların ardından yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
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1986 ile 2001 yılları arasında beş farklı jenerasyonu üretilen Prelude, yollara veda etmesinin üzerinde geçen 23 yılın ardından tanıdık bir coupe silueti ve dördüncü nesil Prelude'ü hatırlatan bakışlarıyla yeniden sahneye çıktı.
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Markanın Avrupa pazarında da satışa sunacağı ve sınırlı sayıda ülkemize de ithal edilmesi planlanan yeni Prelude, Honda'nın hibrit teknolojisinin 25'inci yılında e:HEV teknolojisiyle yollara çıkacak.
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Teknik detayları henüz açıklanmasa da, altıncı nesil Prelude'ün Honda CR-V'de yer alan 2-litrelik hibrit motora sahip olacağı tahmin ediliyor.
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