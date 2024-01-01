Huawei'nin ilk otomobili Luxeed S7 yollara çıktı! Hem uygun fiyatlı hem uzun menzilli
Huawei ve Chery'nin ortak olarak ürettiği elektrikli sedan Luxeed S7 yollara çıktı.
Çinli teknoloji devi Huawei ile otomobil üreticisi Chery'nin birlikte ürettiği elektrikli otomobil Luxeed S7 yollara çıktı.
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Kasım 2023'te ilk olarak Çin'de satışa çıkan Luxeed S7, iddialı menziliyle dikkat çekmişti.
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Dört farklı donanım seçeneği bulunan Luxeed S7, 855 kilometreye kadar menzil sunuyor.
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Elektrikli sedanın giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 215 kW'lık bir elektrik motoru karşımıza çıkıyor.
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