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  3. 09 Şubat 2021 10:55

Hurda araca 2 yılını verdi! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden yollara çıkan araçlardan bir tanesi de 1970 model Chevrolet Impala oldu.

Hurda araca 2 yılını verdi! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden yollara çıkan araçlardan bir tanesi de 1970 model Chevrolet Impala oldu.

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Hurda araca 2 yılını verdi! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Görenlerin dikkatini çekmeyi başaran otomobili 2 sene gibi bir sürede topladıklarını belirten Ersöz, "Bu otomobiller vakti zamanında çok az üretilmiş. Şu anda meraklıları çok, ancak piyasada yok. Biz ise hurdalıkta bulduğumuz bu araçları restore edip, klasik araç severlerin beğenisine sunuyoruz.

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Hurda araca 2 yılını verdi! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bu aracın özellikleri, V8 otomatik Chevrole. Bize geldiğinde iyi durumda değildi. Ancak kullanılacak vaziyete değildi. Biz gereken restorasyonuna yaparak kullanılacak hâle getirdik" dedi.

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Hurda araca 2 yılını verdi! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Restorasyonun vatandaşların beğenisine göre değiştiğini belirten Ersöz, "Bu işin ucu açık. 150 bin liraya da bulabilirsiniz, 1 milyona da. Yani aradığınız aracın özelliğine göre fiyatı değişir. Bu aracın değeri 200 bin lira civarındadır" şeklinde konuştu.

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