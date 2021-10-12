Hurda ve klasik otomobillere hayat veriyor: Taleplere yetişemiyor

HURDA KLASİK OTOMOBİLLER EMEKLERİYLE HAYAT BULUYOR

Yapru, evinin sokağında babasının yanında başladığı klasik araç tamiri ve restorasyonunda kendisini geliştirerek, eski araba tutkunları ile dizi ve film setlerinin klasik otomobil talebini karşılıyor.