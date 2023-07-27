Hurdadan hayalindeki aracı 50 bin TL'ye mal etti; 110 km hız yapıyor!

Avusturya’da 40 yıl inşaat işiyle uğraşan ve 9 yıl önce memleketi Yozgat’a dönüş yapan gurbetçi Adem Polat, Yukarı Sarıkaya Köyü'nde oluşturduğu atölyede metal ve ahşap ürünleri kullanarak günlük hayatta kullanılabilen ev ve bahçe ürünleri tasarlamaya başladı. Zamanının büyük bir kısmını atölyesinde geçiren ve zamanla kendini geliştiren Polat, atık malzemeleri geri dönüşüm ile yeniden hayata kazandırmak için hurda malzemelerle kamyonet tasarlamaya karar verdi.