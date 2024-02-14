Hurdalıkta yatan servet! Milyonlarca lira değerinde...

Ancak 2023'ün son aylarında silahlı bir örgüt olan 'Myanmar Ulusları Demokratik İttifak Ordusu'nun (MNDAA) örgütü dağıtması ve bu süreçte mal ve mülklerine el koymasıyla tarihe karıştılar.

Lüks aracın da bu dönemden kaldığı tahmin ediliyor.