Hurdalıkta yatan servet! Milyonlarca lira değerinde...
Myanmar'da bir hurdalıkta çürümeye terk edilmiş halde bulunan Lamborghini, görenleri şaşkına çevirdi.
Supercar.fails hesabında yayınlanan videoda bir kişi, hayalindeki otomobile bir hurdalıkta rastladı. Terk edilmiş aracın bakımsız ve hafif hasarlı olduğu bildirildi.
İtalyan süper otomobil devi Lamborghini'nin, Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli olduğu bildirilen bu aracın Türkiye fiyatı on milyonlarca TL'yi buluyor.
Söz konusu modelden sadece 600 adet üretildiği belirtiliyor.
SAHİBİ BULUNDU
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, tropik bir hurdalıkta ezik bir ön cam, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olarak bulunan bu nadir otomobilin neden çürümeye terk edildiği merak konusu oldu.
Yerel medya kuruluşu The Irrawaddy, arabanın Myanmar'ın en zengin ailelerinden birine ait olduğunu ortaya çıkardı.
Söz konusu ailenin, uyuşturucu kaçakçılığı ve internet üzerinden dolandırıcılık yaparak yasadışı yollardan servet edindiği ve faaliyetlerinin ülkeyi yöneten cunta tarafından örtbas edildiği bildirildi. Raporlara göre, Shan Eyaleti'nin Kokang bölgesinde faaliyet gösteren suç örgütü sık sık ordudan destek alıyordu.
Ancak 2023'ün son aylarında silahlı bir örgüt olan 'Myanmar Ulusları Demokratik İttifak Ordusu'nun (MNDAA) örgütü dağıtması ve bu süreçte mal ve mülklerine el koymasıyla tarihe karıştılar.
Lüks aracın da bu dönemden kaldığı tahmin ediliyor.