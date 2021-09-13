Hurdalıktan aldığı 1964 model Volkswagen T2'yi öyle bir yeniledi ki...
Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.
Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.
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Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz'un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı.
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Trafiğe çıkmaya hazır hale getirilen minibüs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kadir ustanın Almanya'daki yeğenine ulaştırılacak.
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Oto tamirciliğini 44 yıldır sürdüren Kadir Dalkoz, bu tür araçların nadir bulunduğunu ve değer gördüğünü vurgulayarak, "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar.
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