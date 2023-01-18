Hyundai en sevilen elektrikli SUV'u yeniledi
Baştan sona yenilenen Hyundai KONA, şimdi daha fazla konfor ve daha geniş yaşam alanı ile geliyor. İşte karşınızda Sportif N Line versiyon dahil olmak üzere EV, HEV ve benzinli motorlarıyla dikkat çeken Yeni Hyundai KONA...
Hyundai Motor Company, yılın ilk yarısında piyasaya sunacağı KONA modelinin teknik özelliklerini ve detaylarını paylaştı. Önümüzdeki aylarda Avrupa prömiyeri gerçekleştirilecek otomobilin tamamen elektrikli (EV), hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı benzinli motor (ICE) dahil olmak üzere birden fazla aktarma organı bulunuyor.
Premium hissiyatı artırılarak daha üst sınıf bir otomobil izlenimi veren Hyundai KONA, fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda markanın elektrifikasyon stratejisini de en iyi şekilde yansıtıyor. Ön ve arka aydınlatma sistemi ve köpekbalığı burnunu anımsatan keskin ve yumuşak çizgilerin birleşimi önden başlayarak bagaj kapağına kadar devam ediyor. Hyundai’nin EV varyantı da Yatay Pikselli Pürüzsüz Lambalar “Pixelated Seamless Horizon” ile daha da farklılaşıyor ve bu ikonik tasarım ilk defa KONA modelinde kullanılıyor.
KONA’nın sportif SUV karakteri ise entegre ön ve arka lambalara sahip çamurluk dodikleri, dinamik oranlara sahip yan paneller ve A sütunundan başlayarak arka spoylere kadar uzanan karakteristik krom çıta ile vücut buluyor. Özel olarak tasarlanmış çok kollu 19 inç jant tasarımı da KONA modeli için bir ilk sayılıyor.
Benzinli ve Hibrit seçenekler, elektrikli modelin birçok tasarım özelliğini farklılaştırarak sunuyor. Ön tampondaki radyatör ızgarası, üç boyutlu bir tasarım sunuyor ve iyice öne çıkıyor. Benzinli ve Hibrit seçenekler de daha fazla tasarım vurgusu için siyah çamurluk dodikleriyle dikkat çekiyor.