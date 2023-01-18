Hyundai en sevilen elektrikli SUV'u yeniledi

Premium hissiyatı artırılarak daha üst sınıf bir otomobil izlenimi veren Hyundai KONA, fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda markanın elektrifikasyon stratejisini de en iyi şekilde yansıtıyor. Ön ve arka aydınlatma sistemi ve köpekbalığı burnunu anımsatan keskin ve yumuşak çizgilerin birleşimi önden başlayarak bagaj kapağına kadar devam ediyor. Hyundai’nin EV varyantı da Yatay Pikselli Pürüzsüz Lambalar “Pixelated Seamless Horizon” ile daha da farklılaşıyor ve bu ikonik tasarım ilk defa KONA modelinde kullanılıyor.