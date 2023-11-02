  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Sıfır otomobilde kasım indirimi: Fiyatı 75 bin TL düştü

Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023)

Hyundai, kasım fırsatlarının başladığını duyurdu. Hyundai i20 modeli 785 bin TL'den başlayan fiyatlar veya faizsiz kredi avantajıyla satışa sunuldu.

Kaynak: Haber3.com
Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023) - Resim: 1

Otomobil piyasasında kampanya yarışı devam ediyor. Hyundai, kasım ayına özel yeni bir kampanya açıkladı. Hyundai yeni i20 modeli için 785 bin TL'den başlayan fiyatlar veya 125 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. İşte Hyundai i20 kasım 2032 fiyat listesi...

1 / 8
Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023) - Resim: 2

Hyundai 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel

Liste fiyatı: 860.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 785.000 TL

2 / 8
Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023) - Resim: 3

Hyundai 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik

Liste fiyatı: 920.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 845.000 TL

3 / 8
Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023) - Resim: 4

Hyundai 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik

Liste fiyatı: 970.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 895.000 TL

4 / 8