Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023)

Otomobil piyasasında kampanya yarışı devam ediyor. Hyundai, kasım ayına özel yeni bir kampanya açıkladı. Hyundai yeni i20 modeli için 785 bin TL'den başlayan fiyatlar veya 125 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. İşte Hyundai i20 kasım 2032 fiyat listesi...