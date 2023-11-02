Hyundai i20 güncel fiyat listesi açıklandı (Kasım 2023)
Hyundai, kasım fırsatlarının başladığını duyurdu. Hyundai i20 modeli 785 bin TL'den başlayan fiyatlar veya faizsiz kredi avantajıyla satışa sunuldu.
Kaynak: Haber3.com
Otomobil piyasasında kampanya yarışı devam ediyor. Hyundai, kasım ayına özel yeni bir kampanya açıkladı. Hyundai yeni i20 modeli için 785 bin TL'den başlayan fiyatlar veya 125 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. İşte Hyundai i20 kasım 2032 fiyat listesi...
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Hyundai 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel
Liste fiyatı: 860.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 785.000 TL
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Hyundai 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik
Liste fiyatı: 920.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 845.000 TL
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Hyundai 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik
Liste fiyatı: 970.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 895.000 TL
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