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Hyundai iki modelinin fişini çekiyor! Artık üretilmeyecek

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, N serisindeki modellerin üretimini tamamen sonlandıracağını duyurdu.

Hyundai iki modelinin fişini çekiyor! Artık üretilmeyecek - Resim: 1

Hyundai, i20 N modelinin i30 N ile birlikte üretiminin sonlanacağını açıkladı. Üretime son verme kararı ise otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin olmasına bağlandı.

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Hyundai iki modelinin fişini çekiyor! Artık üretilmeyecek - Resim: 2

Bu kapsamda şirket, şubat ayından itibaren bu modellerin artık üretilmeyeceğini duyurdu.

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Hyundai iki modelinin fişini çekiyor! Artık üretilmeyecek - Resim: 3

Avrupa pazarı için üretimi sonlanacak i20 N ve i30 N modellerine Ioniq 5 N modeli ise alternatif olacak. Ayrıca yolda olan Ioniq 6 modelinin de bir N modeli ile gelmesi bekleniyor.

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Hyundai iki modelinin fişini çekiyor! Artık üretilmeyecek - Resim: 4

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

"2035 yılına kadar müşterilerimize sıfır emisyonlu bir ürün yelpazesi sunmak istiyoruz. 2045 yılına geldiğimizde ise yüzde 100 karbon nötr olma hedefimiz var.

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