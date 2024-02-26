Hyundai iki modelinin fişini çekiyor! Artık üretilmeyecek
Güney Koreli otomobil devi Hyundai, N serisindeki modellerin üretimini tamamen sonlandıracağını duyurdu.
Hyundai, i20 N modelinin i30 N ile birlikte üretiminin sonlanacağını açıkladı. Üretime son verme kararı ise otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin olmasına bağlandı.
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Bu kapsamda şirket, şubat ayından itibaren bu modellerin artık üretilmeyeceğini duyurdu.
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Avrupa pazarı için üretimi sonlanacak i20 N ve i30 N modellerine Ioniq 5 N modeli ise alternatif olacak. Ayrıca yolda olan Ioniq 6 modelinin de bir N modeli ile gelmesi bekleniyor.
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:
"2035 yılına kadar müşterilerimize sıfır emisyonlu bir ürün yelpazesi sunmak istiyoruz. 2045 yılına geldiğimizde ise yüzde 100 karbon nötr olma hedefimiz var.
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