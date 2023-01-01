  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil
  4. Hyundai ödüllü elektrikli otomobili 170 hp'lik yeni versiyonuyla Türkiye'de

Hyundai IONIQ 5 şimdi de 170 beygirlik versiyonuyla Türkiye'de

Hyundai, tamamen elektrikli modeli IONIQ 5’in 58 kWh’lik standart bataryalı Progressive versiyonunu da satışa sundu.

Hyundai IONIQ 5 şimdi de 170 beygirlik versiyonuyla Türkiye'de - Resim: 1

Satışa sunulduğu 2021 yılından bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan yenilikçi otomobil, sadece 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor.

1 / 35
Hyundai IONIQ 5 şimdi de 170 beygirlik versiyonuyla Türkiye'de - Resim: 2

Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor.

2 / 35
Hyundai IONIQ 5 şimdi de 170 beygirlik versiyonuyla Türkiye'de - Resim: 3

Arkadan itişli olarak dikkat çeken araç, WLTP standardına göre tek şarjla yaklaşık 384 km yol alabiliyor.

3 / 35
Hyundai IONIQ 5 şimdi de 170 beygirlik versiyonuyla Türkiye'de - Resim: 4

IONIQ 5 ayrıca, Araçtan Araca Şarj (V2L) teknolojisi ile donatılırken, gelişmiş bağlantı ve en üst düzey araç içi sürücü yardım sistemlerine de yer veriyor.

4 / 35