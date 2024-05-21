Hyundai Tucson yenilendi; Türkiye satış fiyatı da belli oldu
Hyundai’nin sevilen SUV modeli TUCSON kısa bir süre önce yenilenmişti. Üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Hyundai Tucson yenilenmiş haliyle Türkiye’de iddialı bir fiyatla satışa sunuldu.
Türk tüketicisi tarafından da oldukça fazla beğeni toplayan Hyundai TUCSON, şimdi de bu güçlü mirasından yola çıkarak güncellenmiş tasarımı, yenilikçi teknolojisi, çeşitli motor seçenekleri ve geliştirilmiş iç mekanıyla dikkat çekiyor.
Hyundai’nin popüler SUV modeli TUCSON, yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni TUCSON, şık tasarımı, çeşitli motor ve donanım seviyeleriyle Türk tüketicisinin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.
Makyajlı versiyonla beraber daha şık ve daha modern bir görünüme kavuşan Yeni TUCSON, ön ve arkadaki yeniden tasarlanmış tamponlarla öne çıkıyor.
TUCSON’un karakteristik bir özelliği olan 'melek kanadı' tasarımlı far sistemi, daha büyük gündüz farları ile yeniden tasarlanmış. “Projeksiyon tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS)”, seyir halindeyken kısmi ışık kontrol özelliğini kullanarak, sürücülerin karanlıkta güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına olanak sağlıyor.