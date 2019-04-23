Hyundai'nin yürüyen otomobili görenleri şaşkına çevirdi
Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai yürüyebilen otomobili ile dikkatleri üzerine çekiyor. .
İlk olarak CES 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan bu araba diğerlerine hiç benzemiyor! Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.
Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!
Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.