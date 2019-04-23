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  3. 23 Nisan 2019 23:50

Hyundai'nin yürüyen otomobili görenleri şaşkına çevirdi

Hyundai yürüyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai yürüyebilen otomobili ile dikkatleri üzerine çekiyor. .

Hyundai'nin yürüyen otomobili görenleri şaşkına çevirdi

İlk olarak CES 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan bu araba diğerlerine hiç benzemiyor! Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.

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Hyundai'nin yürüyen otomobili görenleri şaşkına çevirdi

Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!

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Hyundai'nin yürüyen otomobili görenleri şaşkına çevirdi

Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.

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Hyundai'nin yürüyen otomobili görenleri şaşkına çevirdi

Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı elbette.

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