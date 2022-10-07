Hyundai'den yepyeni bir elektrikli otomobil: RN22e

Hayatımızın bir çok alanında olduğu gibi otomotiv endüstrisinde de karbon nötrlüğü önemli bir konu başlığı haline geldi. Otomotiv endüstrisi de tıpkı diğer sektörler gibi bu çevreye karşı sorumluluğa uyum sağlamalı ve aynı zamanda üreteceği tüm modellerinde sıfır emisyonu gelecek stratejisi olarak belirlemeli. Yüksek performanslı otomobillerin kavramını baştan sona değiştirmeye kararlı olan Hyundai de, 2012 yılında temellerini attığı N markasının felsefesine ve en son ileri teknolojilere göre adım atmaya başladı.