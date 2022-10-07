Hyundai'den yepyeni bir elektrikli otomobil: RN22e
Hyundai’nin performanslı modeller için kurduğu alt markası N, benzinli modellerden sonra elektriklilere de el attı.
Hyundai’nin performanslı modeller için kurduğu alt markası N, benzinli modellerden sonra elektriklilere de el attı. IONIQ 6 temelli RN22e, çok yakın bir gelecekte performanslı EV modeller arasında farkındalık yaratacak ve aynı zamanda segmentine farklı bir bakış açısı getirecek.
Hayatımızın bir çok alanında olduğu gibi otomotiv endüstrisinde de karbon nötrlüğü önemli bir konu başlığı haline geldi. Otomotiv endüstrisi de tıpkı diğer sektörler gibi bu çevreye karşı sorumluluğa uyum sağlamalı ve aynı zamanda üreteceği tüm modellerinde sıfır emisyonu gelecek stratejisi olarak belirlemeli. Yüksek performanslı otomobillerin kavramını baştan sona değiştirmeye kararlı olan Hyundai de, 2012 yılında temellerini attığı N markasının felsefesine ve en son ileri teknolojilere göre adım atmaya başladı.
Hyundai’nin tam elektrikli ve yüksek performanslı bir otomobil vizyonunu sergileyen RN22e, tam olarak çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirirken ayrıca 576 beygirlik gücüyle de üst düzey sürüş zevki isteyen kullanıcılara yeşil ışık yakmış oluyor. Elektrikli otomobillerin yüksek performanslı içten yanmalı motorların sunabileceği heyecanı, duyguyu ve sürüş dinamiklerini sağlayıp sağlayamayacağından şüphe duyan motor sporları meraklıları, RN22e ve daha sonra tanıtılacak yeni nesil N modelleriyle rahat bir nefes alabilecek.
Hyundai'nin yüksek performanslı markası olan N, gelecek vizyonu doğrultusunda dinamik viraj alma ve yarış pisti kabiliyetine sahip günlük bir spor otomobil üretmeyi hedefliyor.