Hyundai'nin sıradışı yeni yüzde 100 elektrikli SUV'u Hyundai Inster'in Cross Türkiye'de satışta
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin yüzde 100 elektrikli SUV'u Hyundai Inster'in Cross modeli iddialı satış fiyatıyla Türkiye'ye geldi...
Hyundai, elektrikli model atağında önemli bir yere sahip olan INSTER’ın ardından şimdi de INSTER Cross ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Daha kaslı yapısı, maceraperest tasarımı ve segmentindeki iddialı menzil değerleriyle INSTER Cross, kompakt SUV sınıfına yeni bir soluk getiriyor.
Hyundai INSTER Cross, 360 kilometreye varan menzil, hızlı şarj desteği, geniş iç hacim ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Hyundai'nin küçük elektrikli crossover'ı, gelişmiş güvenlik sistemleri, modern tasarımı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle de öne çıkıyor.
INSTER Cross'un tasarım detaylarında maceracı ruh ön planda. “Mat Amazon Yeşili” gövde rengi, 17 inçlik özel jantlar, siyah çamurluk kaplamaları ve yüksek tavan yapısıyla tipik bir SUV karakteri sunan araç, şehir sokaklarında dikkat çekerken aynı zamanda doğa rotalarına da göz kırpıyor. Kayar arka koltuklar ve düz zemin tasarımı sayesinde sunduğu iç hacim, A segmentinin ötesine geçiyor. 16 cm ileri-geri hareket edebilen arka koltuklar, ister bagaj hacmini artırmak ister yolcu konforunu yükseltmek adına esnek çözümler sunuyor.