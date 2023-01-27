Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6 ödülüyle Türkiye'ye geliyor
Hyundai'nin tamamen elektrikli IONIQ 6 modeli güvenlik Euro NCAP güvenlik testinden “Sınıfının En İyisi” ödülünü aldı. Ödüllü Hyundai IONIQ 6'nın Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu
Hyundai’nin önümüzdeki aylarda satışa başlayacağı tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 6, Avrupa Araç Değerlendirme Kuruluşu (Euro NCAP) tarafından ödüllendirildi.
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Güvenlik açısından 2022'nin en çok puan alan otomobillerinden biri olarak ödüllendirilen IONIQ 6, “Geniş Aile Otomobili” kategorisinde birinci seçildi..
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Euro NCAP, geçtiğimiz yıl satışına başlanan 66 yeni binek otomobili inceleyerek, markaların yeni modelleriyle zorlayıcı çarpışma testleri gerçekleştirdi.
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Euro NCAP, 'Sınıfının En İyisi' unvanını vermek için dört farklı kategorinin her birindeki puanların ortalamasını alarak bir hesaplama yapıyor.
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