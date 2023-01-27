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Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6 ödülüyle Türkiye'ye geliyor

Hyundai'nin tamamen elektrikli IONIQ 6 modeli güvenlik Euro NCAP güvenlik testinden “Sınıfının En İyisi” ödülünü aldı. Ödüllü Hyundai IONIQ 6'nın Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu

Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6 ödülüyle Türkiye'ye geliyor - Resim: 1

Hyundai’nin önümüzdeki aylarda satışa başlayacağı tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 6, Avrupa Araç Değerlendirme Kuruluşu (Euro NCAP) tarafından ödüllendirildi.

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Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6 ödülüyle Türkiye'ye geliyor - Resim: 2

Güvenlik açısından 2022'nin en çok puan alan otomobillerinden biri olarak ödüllendirilen IONIQ 6, “Geniş Aile Otomobili” kategorisinde birinci seçildi..

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Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6 ödülüyle Türkiye'ye geliyor - Resim: 3

Euro NCAP, geçtiğimiz yıl satışına başlanan 66 yeni binek otomobili inceleyerek, markaların yeni modelleriyle zorlayıcı çarpışma testleri gerçekleştirdi. 

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Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6 ödülüyle Türkiye'ye geliyor - Resim: 4

Euro NCAP, 'Sınıfının En İyisi' unvanını vermek için dört farklı kategorinin her birindeki puanların ortalamasını alarak bir hesaplama yapıyor. 

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