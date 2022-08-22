İbresi 500'ü gösteriyor: Bugatti yeni canavarı Mistral'i tanıttı!

Süper otomobil denince akla gelen ilk markalardan olan Bugatti, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. 2016 yılında tanıtılan Chiron artık ömrünün sonuna doğru yaklaşırkeni Fransız üretici özel versiyonlarla ikonik modeline yavaş yavaş veda ediyor. İsmini Fransa’nın güneyinde esen Mistral resmen tanıtıldı. Fiyatını öğrenince moraliniz bozulacak.