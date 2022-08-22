İbresi 500'ü gösteriyor: Bugatti yeni canavarı Mistral'i tanıttı!
Süper otomobil denince akla ilk gelen markalardan olan Bugatti, ismini Fransa’nın güneyinde esen Mistral modelini resmen tanıtıldı.
Süper otomobil denince akla gelen ilk markalardan olan Bugatti, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. 2016 yılında tanıtılan Chiron artık ömrünün sonuna doğru yaklaşırkeni Fransız üretici özel versiyonlarla ikonik modeline yavaş yavaş veda ediyor. İsmini Fransa’nın güneyinde esen Mistral resmen tanıtıldı. Fiyatını öğrenince moraliniz bozulacak.
Bugatti yeni canavarı Mistral'i resmen tanıttı. Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken otomobilin ibresi 500'ü gösteriyor. İşte tüm detaylar...
İsmini Fransa’nın güneyinde esen Mistral rüzgarından alan yeni model, Bugatti Chiron temelleri üzerinde yükseliyor. Bugatti, bu oldukça özel üstü açık otomobilden sadece 99 adet üretileceğini açıkladı. Bugatti ürettiği canavarın özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri çekmeyi başardı.
Bugatti'nin çıkardığı ilk üstü açık otomobil
Bugatti W16 Mistral Roadster, 2015 yılında piyasaya sürülen Veyron Grand Sport Vitesse’den bu yana Bugatti’nin çıkardığı ilk üstü açık otomobil olma özelliğine de sahip.