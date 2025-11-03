İçiyle, dışıyla, teknolojisiyle bambaşka bir Toyota Corolla ortaya çıktı
Toyota, 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda geleceğe yönelik mobilite vizyonunu tanıttı. Toyota'nın en çok satan modellerinin başında gelen Corolla modelinin geleceği de sergilenen araçlar arasındaki yerini aldı...
Japon devi Toyota, “Herkes için Hareket Özgürlüğü” taahhüdünü yineleyerek farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden yenilikçi çözümlerini gözler önüne serdi.
Fuarda sergilenen konsept modeller, markanın çoklu mobilite stratejisini ve küresel pazarlara yönelik esnek yaklaşımını yansıtıyor.
Fuarda öne çıkan modellerden biri olan Corolla Concept, dünyanın en çok satan otomobilinin geleceğine ışık tutuyor.
Farklı motor seçenekleri ve konfigürasyonlarla geliştirilen model, elektrikli, şarj edilebilir hibrit, hibrit veya karbon nötr yakıtlarla çalışan içten yanmalı motor versiyonlarıyla sunulacak.
