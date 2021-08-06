İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu!

YÜZDE 24 GERİLEME VAR!

Ancak 2021 itibariyle hem satışlarda hem fiyatlarda bir gerileme söz konusu. 2020'nin Haziran ayında 773 bin 260 adet olan pazar yüzde 25,60 kayıpla bu yılın Haziran ayında 575 bin 335 adet olarak gerçekleşti.