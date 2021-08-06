İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu!
İkinci el araba alacaklar dikkat. Beklenenin tam tersi oldu. İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi araba sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor.
İkinci el araba alacaklar dikkat. Beklenenin tam tersi oldu. İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi araba sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatlarında artış yaşandı. Hal böyle olunca araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Normalleşme ve Kurban Bayramı'nın ardından sektörde hareketlenme bekleniyordu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araba piyasası için değerlendirmelerde bulundu.
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen pazarın bir önceki seneye kıyasla yüzde 18,9 oranında artış yaşadığını hatırlatarak, 2021 yılının ilk ayından itibaren sektörün durağan bir sürece girdiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:
''2020 yılında salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemler ikinci el araç satışlarının ve fiyatların artmasına sebep olmuştu.
YÜZDE 24 GERİLEME VAR!
Ancak 2021 itibariyle hem satışlarda hem fiyatlarda bir gerileme söz konusu. 2020'nin Haziran ayında 773 bin 260 adet olan pazar yüzde 25,60 kayıpla bu yılın Haziran ayında 575 bin 335 adet olarak gerçekleşti.