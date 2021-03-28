İkinci el araç alacaklar dikkat! Zam geliyor

100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60’a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz” diye konuştu.