İkinci el araç alacaklar dikkat! Zam geliyor
Pandemi nedeniyle dalgalı günler geçiren ikinci el piyasası için uzman isimlerden "zam" uyarısı geldi.
Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu.
Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu.
Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar ‘ben toplu araca binmemeliyim’ diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi.
100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60’a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz” diye konuştu.