İkinci el araç alacaklara 10 maddelik uyarı

Habertürk'te yer alan habere göre, ilgilendiğiniz aracı kimden ya da hangi kuruluştan aldığınızı mutlaka araştırın. Referansları öğrenmek, alıcı için de satıcı için de güven sağlar. Ayrıca 5664’e SMS göndererek aracınızın son sahiplik durumunu, kaç kez el değiştirdiğini de öğrenebilirsiniz. İlgilendiğiniz araç sizin gözünüze çiziksiz, son derece güzel görünebilir ancak geçmişte çizilmiş, vurulmuş veya kazaya karışmış olabilir. Kaportasındaki olası hasarları öğrenmek için aracın bir uzman tarafından kaporta ekspertiz kontrolünün yapılması pek çok şeyi değiştirir. Söz konusu aracın neresinde boya olduğunu, hangi parçalarının değiştiğini ve varsa karıştığı kazanın boyutunu uzmanların incelemesiyle öğrenebilirsiniz.