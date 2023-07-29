İkinci el araç alacaklara 10 maddelik uyarı
AK Parti iktidarının geç kalan adımları nedeniyle fahiş fiyatın bir türlü önüne geçilemediği ikinci el araç satışları için uzmanlardan ikinci el araç alacaklara 10 maddelik bir uyarı listesi geldi.
Habertürk'te yer alan habere göre, ilgilendiğiniz aracı kimden ya da hangi kuruluştan aldığınızı mutlaka araştırın. Referansları öğrenmek, alıcı için de satıcı için de güven sağlar. Ayrıca 5664’e SMS göndererek aracınızın son sahiplik durumunu, kaç kez el değiştirdiğini de öğrenebilirsiniz. İlgilendiğiniz araç sizin gözünüze çiziksiz, son derece güzel görünebilir ancak geçmişte çizilmiş, vurulmuş veya kazaya karışmış olabilir. Kaportasındaki olası hasarları öğrenmek için aracın bir uzman tarafından kaporta ekspertiz kontrolünün yapılması pek çok şeyi değiştirir. Söz konusu aracın neresinde boya olduğunu, hangi parçalarının değiştiğini ve varsa karıştığı kazanın boyutunu uzmanların incelemesiyle öğrenebilirsiniz.
Kaporta ekspertiz kontrolü, ilgilendiğiniz aracın dış görünüşüyle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlarken motor mekanik durum kontrolü, aracın çalışma kapasitesini gözler önüne serer. Araçtaki mekanik aksamın doğru çalışıp çalışmadığını, kritik parçalarda hasar olup olmadığını anlamanızı sağlar. Böylece ilerde karşınıza çıkabilecek plansız masrafların da önüne geçebilirsiniz. Güvenli sürüş için aracın mekanik durum ve motor kontrolünün doğru kişilerce yapılması hayati önem taşır. Bilirkişiler tarafından yapılan kontrollerde, aracın alt tarafından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımında bir problem olup olmadığına bakılır. Aracın yağ ve egzoz kaçakları tespit edilir.
İlgilendiğiniz araçla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da lastiklerinin durumudur. Tam performans alabilmek ve olabilecek kazaların önüne geçmek için lastikler mutlaka kontrol edilmelidir. Lastik diş derinlikleri 1,6 mm'nin altında ise araç muayeneden geçemeyecektir. Mevsimlerine göre yaz ve kış lastiği kullanımı da önemlidir.
Aracın değeri ve yıpranmışlık durumu hakkında kilometre incelemesi bilgi verir. Model yılı ile paralel olarak motor kullanımı ve aracın daha az yıpranması, katedilen km ile bağlantılıdır. Hileci satıcılardan korunmak için ilgilendiğiniz aracın km kontrollerini, TüvTürk ve yetkili servislerde yaptırabilirsiniz.