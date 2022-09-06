İkinci el araç alım-satımı yapacaklar bu dolandırıcılığa dikkat!
Hırsızlık ya da dolandırıcılık olaylarının bolca yaşandığı ikinci el araç pazarında bir yeni yöntem daha göze çarptı.
İkinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan şebeke, önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor.
CİDDİ ALICI GİBİ DAVRANIYORLAR
Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor. Dolandırıcılar, daha önce tanıdıkları bir sanayiciye aracı götürüp 5-6 dakika içiresinde, fiyatı 80 bin liraya kadar çıkan “katalizör” parçasını söküp, yerine daha ucuz olan yan sanayi ürünü takıyor.
BAHANELERLE SATIŞTAN VAZGEÇİYORLAR
Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıyor, helalleştikten sonra da ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor. Ertesi gün satış için arayan araç sahibine çeşitli bahanelerle satıştan vazgeçtiğini belirtiyor.
"EKSPERTİZE GELDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR"
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde haberlere de yansıyan katalitik konvertör hırsızlığı, araç alım satım süreçlerinde araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Aracın katalitik konvertörünün çalındığı ise bazı durumlarda maalesef araç sahibi ekspertize geldiğinde ortaya çıkıyor.