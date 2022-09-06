İkinci el araç alım-satımı yapacaklar bu dolandırıcılığa dikkat!

CİDDİ ALICI GİBİ DAVRANIYORLAR



Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor. Dolandırıcılar, daha önce tanıdıkları bir sanayiciye aracı götürüp 5-6 dakika içiresinde, fiyatı 80 bin liraya kadar çıkan “katalizör” parçasını söküp, yerine daha ucuz olan yan sanayi ürünü takıyor.