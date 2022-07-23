İkinci el araç alım satımında ''6 ay'' detayına dikkat!

6 AY SORUMLU



Yönetmeliğin garanti ve ayıplı malla ilgili hükümleri ise şöyle: -Aracın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometrede satışı yapan işletmenin garantisi altında bulunuyor. -Bu parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 45 iş günü içinde giderilmeli. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait. -İkinci el araç satışlarında tüketicilerin 6502 sayılı Kanun’un ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hakları saklıdır. Buna göre, teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. -Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.