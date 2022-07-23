İkinci el araç alım satımında ''6 ay'' detayına dikkat!
İkinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanırken araç alırken birçok sorunla karşılaşılabiliyor. İşte bu sorunları en aza indirmek için ikinci el araç alış satışında dikkat edilmesi gerekenler...
EKSPERTİZ RAPORU
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğe göre; -İkinci el araç ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılabiliyor. Şahıslar ise bir yıl içinde üçten fazla araç satışı yapamıyor. -İkinci el araç satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde ekspertiz raporu alması gerekiyor. -Ekspertiz raporu, TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmeleri tarafından düzenlenmeli. -Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değil.
6 AY SORUMLU
Yönetmeliğin garanti ve ayıplı malla ilgili hükümleri ise şöyle: -Aracın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometrede satışı yapan işletmenin garantisi altında bulunuyor. -Bu parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 45 iş günü içinde giderilmeli. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait. -İkinci el araç satışlarında tüketicilerin 6502 sayılı Kanun’un ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hakları saklıdır. Buna göre, teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. -Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.
AYIPLI MALLA KARŞILAŞILIRSA SEÇİMLİK HAKLAR
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; -Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, -Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, -Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. -Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. -Satışı yapan kişinin şahıs olması durumunda satıcının ayıptan sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında bulunur.
ZAMAN AŞIMI
Sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan az olamaz. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.