İkinci el araç piyasasında ÖTV rüzgarı: ''Şu an tam zamanı''
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi otomotiv sektörünü hareketlendirdi. İkinci el araç satışlarında artış yaşandığını belirten İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, ''Yaklaşık 2 ay önce burada devamlı 8 bin civarında araç bulunuyordu, en fazla 6 bin, 6 bin 500'ü kaldı'' dedi.
ÖTV oranları değişikliği 2025 Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek resmileşti. Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları yüzde 10'dan yüzde 25'e ve bazı modellerde yüzde 55'e yükseldi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.
İKİNCİ ELDE SATIŞLAR ARTTI
ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdiğini dile getiren İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, son günlerde satışların arttığını kaydetti.
Demir, "Yaklaşık 2 ay önce burada devamlı 8 bin civarında araç bulunuyordu. İki haftadan beri faizler de düştü. İkinci el arabalara rağbet var. Çünkü sıfır araçlarda ÖTV nedeniyle yaklaşık 300-400 bin lira fiyat artışı yaşandı. Otokent'te 8 bin araçtan en fazla 6 bin, 6 bin 500'ü kaldı" dedi.
Galerici esnafı adına memnuniyetlerini dile getiren Demir, şöyle devam etti: "Otokent'te iki noter var. 34 ve 37 nolu noterlerin ikisi de dolu. Hiçbir şikayet yok. Katkı koyanlara teşekkür ederiz. Otomobil fiyatları 300 bin liradan başlayıp yükseliyor. Herkesin bütçesine göre araç var. Faizler yükselmedikçe bizim satışlar da iyi gider. 25 yıldır burada esnafım 13 yıldır da başkanlık yapıyorum. Güzel bir dönem geçiriyoruz."