İkinci el araç piyasasında ÖTV rüzgarı: ''Şu an tam zamanı''

Galerici esnafı adına memnuniyetlerini dile getiren Demir, şöyle devam etti: "Otokent'te iki noter var. 34 ve 37 nolu noterlerin ikisi de dolu. Hiçbir şikayet yok. Katkı koyanlara teşekkür ederiz. Otomobil fiyatları 300 bin liradan başlayıp yükseliyor. Herkesin bütçesine göre araç var. Faizler yükselmedikçe bizim satışlar da iyi gider. 25 yıldır burada esnafım 13 yıldır da başkanlık yapıyorum. Güzel bir dönem geçiriyoruz."