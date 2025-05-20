İkinci el araç piyasasının en çok ilanı verilen markaları ve modelleri belli oldu
İkinci el araç piyasasına dair hazırlanan son rapora göre Türkiye'de, geride bıraktığımız Nisan ayında 2. el araçların ortalama fiyatında düşüş görülürken ikinci elde en çok ilanı verilen marka ve modeller belli oldu.
Arabamcom, nisan ayının ikinci el ilan verilerine ilişkin hazırladığı analizini yayımladı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan endekse göre martta 786 bin 737 lira seviyesindeki ilan fiyatları, nisanda ortalama 795 bin 578 liraya çıktı.
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Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise marta kıyasla yüzde 1,82 oranında düşüş yaşandı.
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Nisanda ilanlarda en çok görülen markalar, sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.
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Model bazında incelendiğinde ise en çok bulunan otomobil modelleri, Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.
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