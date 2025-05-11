İkinci el araç piyası çıkmaza girdi: Alacak alamıyor, satacak satamıyor

Pazara araç almaya gelen Niyazi Şekerci isimli vatandaş, bütçesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bir aydır ikinci el pazarlarını dolaşıyoruz. Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi. Faizler yüksek, kimse nakdini harcamak istemiyor. Ben de biraz daha beklemeyi düşünüyorum" dedi.