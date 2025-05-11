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  4. İkinci el araç piyası çıkmaza girdi... ''Pazar''da kriz var!

İkinci el araç piyası çıkmaza girdi: Alacak alamıyor, satacak satamıyor

Türkiye'de her şeyin fiyatı artarken vatandaşın cebindeki paranın alım gücü düşmeye devam ediyor. Yaz ayları öncesinde genellikle hareketli olan ikinci el araç piyasası da durdu.

Kaynak: İHA
İkinci el araç piyası çıkmaza girdi: Alacak alamıyor, satacak satamıyor - Resim: 1

Malatya'da pazar günleri sabah erken saatlerde kapılarını açan Açık Oto Pazarı'nda satış durgunluğu yaşanıyor.

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İkinci el araç piyası çıkmaza girdi: Alacak alamıyor, satacak satamıyor - Resim: 2

Bütçelerine uygun bir araç bulmak için sabah erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar uzun uzun araçları incelerken, araçlarını pazara satmaya getirenler ise fiyat kırmalarına rağmen müşteri bulamamaktan şikayetçi.

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İkinci el araç piyası çıkmaza girdi: Alacak alamıyor, satacak satamıyor - Resim: 3

Satıcılar düşen fiyatlara rağmen talep olmadığını ifade ederken, alıcılar fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

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İkinci el araç piyası çıkmaza girdi: Alacak alamıyor, satacak satamıyor - Resim: 4

Pazara araç almaya gelen Niyazi Şekerci isimli vatandaş, bütçesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bir aydır ikinci el pazarlarını dolaşıyoruz. Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi. Faizler yüksek, kimse nakdini harcamak istemiyor. Ben de biraz daha beklemeyi düşünüyorum" dedi.

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