İkinci el araç satışında bu 3 yalana dikkat!

Çünkü bazı kötü niyetli satıcılara dikkat edilmezse çok yüksek bedellerle farkına varmadan kazalı araç alabilirsiniz. “Kaskodan fazla para alabilmek için şişirilmiş hasar kaydı var”, “Araçta bedelsiz hasar kaydı çıkıyor”, “Karşı tarafın hasarı bu araca yazılmış” gibi klişeler, asla gerçeği yansıtmıyor.