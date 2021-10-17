İkinci el araç satışında bu 3 yalana dikkat!
İkinci el otomobil piyasasında, bazı satıcıların kazalı araçlarını değerinden yüksek fiyatlara satmak için sıklıkla başvurduğu 3 yalan var. Yetkililer kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Sıfır kilometre araçların fiyatının yüksek oluşu, vatandaşları ikinci ele yönlendiriyor. İkinci elde de piyasanın yüksekliği, araç bakanları çok dikkatli olmaya itiyor.
Çünkü bazı kötü niyetli satıcılara dikkat edilmezse çok yüksek bedellerle farkına varmadan kazalı araç alabilirsiniz. “Kaskodan fazla para alabilmek için şişirilmiş hasar kaydı var”, “Araçta bedelsiz hasar kaydı çıkıyor”, “Karşı tarafın hasarı bu araca yazılmış” gibi klişeler, asla gerçeği yansıtmıyor.
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanlığı da yapan Ahmet Nedim Erdem, Yeni Şafak gazetesine ikinci el araç alacakların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.
"ŞASE NUMARASIYLA MUTLAKA SORGULAYIN"
Ahmet Nedim Erdem, bir araç kazaya karıştıysa, dosyasının açılıp sigorta şirketinin bunu şase numarası üzerinden mutlaka sisteme işlediğini kaydetti.