İkinci el araç satışında elektrikli araç devrimi
Geride bıraktığımız 2024 yılının ikinci el araç satışları, tüketicinin "2. el"deki yakıt tercihlerini gözler önüne serdi. Peki benzinli mi, dizel mi, elektrikli mi, hibrit mi ? İşte geçen yılın tüketici tercihleri...
2024 yılı, ikinci el araç pazarında önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu.
Elektrikli araçların online satışları önceki yıla göre yüzde 127 artarak 18.620 adede ulaştı. Bu yükseliş, tüketicilerin çevre dostu teknolojilere olan ilgisinin hızla arttığını gösterirken, geleneksel yakıt türlerine olan talep de varlığını korudu.
Dizel araçlarda online satışlar yüzde 5 artışla 1,2 milyona yaklaşırken; benzinli araç satışları yüzde 22'lik bir büyüme ile 800 bin sınırına dayandı. Online satışlarda otogazlı araçlardaki yükseliş de devam etti.
Hibrit araç satışları ise bir önceki yıla göre gerilemiş olsa da, sürdürülebilir mobiliteye olan ilginin devam ettiği gözlemlendi. Bu veriler, ikinci el otomobil pazarında elektrikli araçların yükselişini ve yakıt türleri arasındaki dengenin değiştiğini ortaya koyuyor.