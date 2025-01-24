İkinci el araç satışında elektrikli araç devrimi

Hibrit araç satışları ise bir önceki yıla göre gerilemiş olsa da, sürdürülebilir mobiliteye olan ilginin devam ettiği gözlemlendi. Bu veriler, ikinci el otomobil pazarında elektrikli araçların yükselişini ve yakıt türleri arasındaki dengenin değiştiğini ortaya koyuyor.