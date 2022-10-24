İkinci el araçlarda yepyeni dönem: 2023’te yollarda olacak

YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARABALAR YOLLARDA OLACAK

Konuya ilişkin Habertürk TV’de değerlendirmelerde bulunan Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız, “Fabrika çıkışlı araç yeni bir kavram. Şimdi dünyada yeni bir trend söz konusu. Hindistan’da bunun örneklerini görmekteyiz. Fransa’da bunu bir fabrika yapmakta. Eski aracınızı fabrikaya veriyorsunuz. Fabrika o aracın belki motorunu değiştiriyor. Belki elektrik aksamını değiştiriyor. Aracı belli bir ücret karşılığında aracı size teslim ediyor ve yeniden garanti sunuyor. Bu yeni araç almaktan daha ucuza mal oluyor. Ve eski aracınızı da daha uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunun Türkiye’de başlama ihtimalini görmekteyiz. Bu çok yeni, uygulamanın detaylarını göreceğiz” dedi.