İkinci el araçlarda yepyeni dönem: 2023’te yollarda olacak
İkinci el araçlarda yeni dönem olan fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araçların 2023 yılında yollarda olacağı ifade ediliyor.
Yurt içinde dövizdeki artışın yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başlayan gelişmeler otomobil fiyatlarının son dönemde artan fiyatlarında etkili oluyor. Yıl sonuna kadar yüzde 20 daha zamlanması beklenen sıfır otomobillerin ikinci el araba fiyatlarını da yükseltmesi beklenirken bugün gündeme gelen fabrika çıkışlı ikinci el araçların, yeni yıl itibariyle hayatımıza girmeye hazırlandığı belirtiliyor.
YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARABALAR YOLLARDA OLACAK
Konuya ilişkin Habertürk TV’de değerlendirmelerde bulunan Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız, “Fabrika çıkışlı araç yeni bir kavram. Şimdi dünyada yeni bir trend söz konusu. Hindistan’da bunun örneklerini görmekteyiz. Fransa’da bunu bir fabrika yapmakta. Eski aracınızı fabrikaya veriyorsunuz. Fabrika o aracın belki motorunu değiştiriyor. Belki elektrik aksamını değiştiriyor. Aracı belli bir ücret karşılığında aracı size teslim ediyor ve yeniden garanti sunuyor. Bu yeni araç almaktan daha ucuza mal oluyor. Ve eski aracınızı da daha uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunun Türkiye’de başlama ihtimalini görmekteyiz. Bu çok yeni, uygulamanın detaylarını göreceğiz” dedi.
TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SUNACAK
Fabrika çıkışlı ikinci el araçların alım-satımına dair de yorumda bulunan Yıldız, “İsterseniz kendi aracınızı yeniletebileceksiniz, isterseniz de fabrika piyasadan aldığı ikinci el araçları yenileyip, yeniden ikinci el araç olarak satabilecek. Bu her iki anlamda da sıfır kilometre araca göre tüketicinin otomobile erişimini kolaylaştıracak. Tüketicinin alım gücü ne yazık ki düştü. Belki de bu anlamda yollardaki araçların yenilendiğini göreceğiz. Böylece trafik güvenliği açısından da ciddi anlamda olumlu katkısı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bu konuda tüketicinin de talep oluşturması gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Talep olmazsa fabrikaların yatırım yapma ihtimalim yok. Ancak talep artarsa önümüzdeki dönem yeni firmaların da bu işe girebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.