İkinci el araçta 2 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son iki yıldır fiyatlarında fahiş bir şekilde artış görülen ve artık tedarik etmekte de sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe umutlandırıcı haber geldi. Artık bir yatırım aracına dönüşen otomobil fiyatlarında bir düşüş görülüyordu. Bu düşüş ağustos ayı itibarıyla rakamlara da yansıdı.