İkinci el araçta 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Pandemi süreciyle başlayan, yüksek enflasyon, döviz kuru ile devam eden ikinci el araçlardaki akıl almaz fiyat artışlarında tam 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Son iki yıldır fiyatlarında fahiş bir şekilde artış görülen ve artık tedarik etmekte de sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe umutlandırıcı haber geldi. Artık bir yatırım aracına dönüşen otomobil fiyatlarında bir düşüş görülüyordu. Bu düşüş ağustos ayı itibarıyla rakamlara da yansıdı.
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Ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü.
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Bu şekilde, pandemi koşullarının etkili olduğu Eylül 2021’den bu yana ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş kaydetti.
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Fiyatlardaki geri çekilmede, sıfır kilometre araçların ikinci elde spekülatif fiyatlarla satışına yönelik caydırıcı önlemlerin de etkili olduğu belirtiliyor.
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