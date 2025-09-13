İkinci el araçta boyasız araçlar için işlenen ''boyalı'' kaydı isyan ettirdi

Büyük bir mağduriyetin yaşandığını söyleyen Tarcan, "Çünkü göçük düzeltmede sigorta şirketi servise az para ödüyor. Bunun üzerine servis, araca ilaçsız macun çekerek, sprey astar atarak bunu fotoğraflayıp sigorta şirketlerine beyan ediyor. O macuna ilaç koymadıkları için de kuruma olmuyor ve hemen fotoğrafını çektikten sonra macunu siliyorlar. Örneğin, göçük için 5 bin lira alınırken, aynı parça boyalı gösterildiğinde 15 bin lira alınabiliyor. Bu şekilde hem sigortadan fazla para alınıyor hem de servis kayıtlarında araç boyalı olarak görünüyor. Bu durum ekspertizleri ve araç sahiplerini mağdur ediyor" şeklinde konuştu. Sigorta şirketlerinin bu konudan haberi olup olmadığını bilmediğini söyleyen Tarcan, "Düşünün; 3 parçada göçük var, gerçek bedeli 15 bin lira. Fakat boyalı gösterildiğinde 45 bin liraya çıkıyor. Bu da sigorta veya kasko yaptırırken hasarsızlık indirimini düşürüyor. Araç sahibi ertesi yıl kaskoyu 15 bin liraya yaptıracağına 25 bin liraya yaptırmak zorunda kalıyor. Ben rakamları örnek olsun diye söylüyorum. Yan tarafı komple göçük düzeltmeyle toparlanan bir araca orijinal diye rapor verdiğimde, alıcı bunu alıyor. Fakat servis kayıtlarında boyalı göründüğü için araç değer kaybına uğruyor. Bu da hem servisle hem önceki araç sahibiyle hem de ekspertizlerle hukuki sorunlara yol açıyor" ifadelerini kullandı.