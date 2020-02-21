İkinci el araçta ekspertiz oyununa dikkat!

ALICI-SATICI-EKSPERTİZ ÜÇGENİ

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, anlaşılan araç ekspertize girdiğinde bilinçsiz ekspertiz elemanları nedeniyle çok büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor. Kazalı, hava yastığı açmış, torpidosu kaplanan, yan sanayi ya da başka bir araçtan uydurulan herhangi bir hava yastığı monte edilmiş araçlar sorunsuz olarak ekspertizlerden geçebiliyor. Bu noktadan sonra herhangi bir kaza anında ya hava yastığı açılmıyor ya da açılsa da torpido kaplama olmasından dolayı sürücü ya da yolcuya geri dönüşü olmayan hasarlar verebiliyor.