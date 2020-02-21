İkinci el araçta ekspertiz oyununa dikkat!
İkinci el otomobilde bazı araçların kusurları art niyetli kişiler tarafından gizlenmesi mağduriyetlere yol açabiliyor. Ekspertiz konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor.
İkinci el otomobillerde fiyatlar her geçen gün yükseliyor. Piyasada temiz olarak tabir edilen, kazasız, boyasız, hatasız araç bulmak da oldukça zor. Bütçeye göre yapılan araştırmalara göre bulunan araçların sorunsuz olması için de çaba sarf ediliyor. Alıcı ve satıcı arasında anlaşmanın olması halinde sıra aracı ekspertize sokarak sorunun olmamasından emin olunmak isteniyor.
ALICI-SATICI-EKSPERTİZ ÜÇGENİ
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, anlaşılan araç ekspertize girdiğinde bilinçsiz ekspertiz elemanları nedeniyle çok büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor. Kazalı, hava yastığı açmış, torpidosu kaplanan, yan sanayi ya da başka bir araçtan uydurulan herhangi bir hava yastığı monte edilmiş araçlar sorunsuz olarak ekspertizlerden geçebiliyor. Bu noktadan sonra herhangi bir kaza anında ya hava yastığı açılmıyor ya da açılsa da torpido kaplama olmasından dolayı sürücü ya da yolcuya geri dönüşü olmayan hasarlar verebiliyor.
İŞİ MESLEK HALİNE GETİRİYORLAR
Bazı art niyetli satıcılar ekspertiz şirketleriyle anlaşarak hava yastığı patlak olan, hasarlı ancak hasar kaydı görünmeyen araçları satmaya çalışıyor. Araç ekspertize sokuluyor, ekspertizden geçtikten sonra noter işlemleri gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra da yolunda gitmeyen bazı nedenlerden dolayı aracın yeni sahibi şüpheleniyor ve aracı tanıdığı bildiği birine gösterdiğinde sorun olduğunu anlıyor.
ESKİ SAHİBİ UCUZA GERİ ALIYOR
Sorun olmasından dolayı aracı iade etmek için eski sahibiyle iletişime geçen alıcı aldığı cevap karşısında şoka giriyor. Eski sahibi aracı 3-5 bin lira daha ucuza geri alabileceğini ve hasarın kendisindeyken olmadığını, bilgisinin de olmadığını, ekspertiz şirketinin verdiği rapora istinaden satış yaptığını söylüyor.