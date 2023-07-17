İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi

Araç satın almak için oto galerileri gezen Ufuk Çelebi , "Şu an bunu uygulayan yok maalesef ki. Dün Beylikdüzü'nü, bugün Bağcılar'ı gezdim. Sıfır fiyatına bakıyorum 620 bin TL, burada (oto galeri) 655 bin TL yazmışlar çok abes bir durum. Bence tekrardan bunun üzerine gidilmesi lazım. Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok. Bizim şikayetimizle değil devletin mekanizması, denetimleri olması lazım. Yeni bir araç bakıyorum, galerileri de gezdik. Bayide sıfır 700 bin TL'lik arabalar buralarda 750 bin TL. Bayide de araba yok, sıra var, 3-4 ay beklemeniz lazım diyorlar" ifadelerini kullandı.