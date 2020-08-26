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  3. 26 Ağustos 2020 11:26

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz

Pert otomobil alırken mekanik hasarın az olmasına, aracın şaselerinde sorun olmamasına ve airbaglerinin tamirinin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz

Hürriyet'in haberine göre; Pert otomobil alırken yanınızda tamirciyle gidip tamir masrafının da fiyatını almanız menfaatinize olacaktır. Tamir masrafı yüksek olan araçlardan uzak durmanız gerekiyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz

İŞTE PERT ARAÇLAR VE FİYATLARI:
Fiat Egea 2018 model dizel Pert fiyatı: 88000 lira Rayiç fiyat: 130000 lira

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