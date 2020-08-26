İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.