İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Sıfır otomobil fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlardan nasibini alan ikinci el otomobil piyasasında herkesin merak ettiği "fiyatlar düşecek mi" sorusu da yanıt buldu.
Sıfır otomobil fiyatları her ay en az bir kere zamlanırken, kimi zamanlarda bu sayı ikiye hatta üçe bile çıkabilmekte.
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Tabi sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan bu artışın ikinci el otomobil fiyatlarına yansımayacağı da düşünülemez.
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Bununla birlikte özellikle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan dolayı, zaman zaman ikinci el bir aracın aynı model ve donanımdaki sıfır versiyonundan daha pahalıya satıldığı bile oluyor.
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İşte bu konulara ilişkin bir açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, çare olarak ikinci el araç ithalatını önerdi.
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