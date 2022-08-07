İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş bekleyenlere kötü haber

Küresel sorunlardan kaynaklı olarak sıfır araçta bulunurluk problemi devam ediyor. Piyasada istediği ya da herhangi bir sıfır araç bulamayan tüketiciler de ikinci ele yöneliyor. Bu talebin devam edip etmediği ve fiyatlarla ilgili beklentiler merak konusu oldu.