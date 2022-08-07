İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş bekleyenlere kötü haber
İkinci el otomobil fiyatlarında "düşüş olsa da alsak" diye hayal kuranlara kötü haberi sektörün önde gelen temsilcileri verdi.
İkinci el otomotiv piyasası temsilcileri, pazarın ağustos ayında durgun seyrettiğini ve tüketicilerin “bekle-gör” moduna geçtiğini belirterek, fiyatlarda daha fazla düşüş beklemediklerini bildirdi.
Küresel sorunlardan kaynaklı olarak sıfır araçta bulunurluk problemi devam ediyor. Piyasada istediği ya da herhangi bir sıfır araç bulamayan tüketiciler de ikinci ele yöneliyor. Bu talebin devam edip etmediği ve fiyatlarla ilgili beklentiler merak konusu oldu.
Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında bir yandan 2. el pazarında talebin karşılanmasında zorlanılan bir döneme tanıklık edilse de iş sonuçları açısından bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 32’lik bir büyüme kaydedildiğini söyledi.
Talepteki söz konusu yüksek seyrin bayram arifesine kadar devam ettiğini aktaran Çalışkan, “Bununla birlikte, bayram dönüşünden itibaren gerek kredi faizlerindeki yükselişler ve kredibilitedeki zorluklar gerekse yükselen fiyatlar tüketici taleplerinde bir miktar düşüşe sebep oldu. Ağustos başı itibarıyla bakıldığında ise aynı durumda seyreden bir ikinci el pazarıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün” dedi.