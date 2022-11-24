İkinci el otomobil fiyatlarında hareketlilik: Herkes indirim beklerken...

Sıfır araç fiyatları düştü, gözler ikinci el otomobil pazarında... ÖTV matrah düzenlemesi otomobil piyasasını hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 595 bin TL'ye kadar olan sıfır otomobil fiyatlarında 70 bine kadar indirim geldi. Sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 56,5 ile yüzde 19 arasında fiyat düşüşüne yol açan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözler şimdi de ikinci el otomobil piyasasına çevrildi. Otomobil almak ya da satmak isteyen vatandaşlar, piyasaların vereceği tepkiye odaklandı.