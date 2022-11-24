İkinci el otomobil fiyatlarında hareketlilik: Herkes indirim beklerken...
ÖTV matrah düzenlemesi sonrası bazı sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanırken ikinci el piyasasının bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oldu.
Sıfır araç fiyatları düştü, gözler ikinci el otomobil pazarında... ÖTV matrah düzenlemesi otomobil piyasasını hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 595 bin TL'ye kadar olan sıfır otomobil fiyatlarında 70 bine kadar indirim geldi. Sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 56,5 ile yüzde 19 arasında fiyat düşüşüne yol açan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözler şimdi de ikinci el otomobil piyasasına çevrildi. Otomobil almak ya da satmak isteyen vatandaşlar, piyasaların vereceği tepkiye odaklandı.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Kararın ardından sıfır otomobil fiyatlarında 70 bin TL'ye varan indirimlerin gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle en ucuz sıfır otomobiller arasında olan Fiat Egea, Renault Clio ve Hyundai i20'de düşen fiyatlara dikkat çekerken, piyasaların da hareketlenmesi bekleniyor.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Sıfır araç fiyatlarını doğrudan etkileyen düzenlemesi sonrası tüm gözler bu kez ikinci el otomobil piyasasına çevrildi.
Son günlerde sıfır otomobillere gelen peş peşe zamlar ve ÖTV düzenlemesi beklentisiyle, araç alım satımları neredeyse durma noktasına gelmişti. İkinci el piyasasında neredeyse yaprak kımıldamazken, yaşanan durgunluk ikinci el otomobil fiyatlarında az da olsa düşüşler yaşanmasına neden olmuştu.
Resmi Gazetede yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte ikinci el otomobil alıp satmak isteyen vatandaşlar, "İkinci el araç fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
SIFIR ARAÇ AYARINDAKİ İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN DURUMU
Sıfır otomobillerde yaşanan düşüşün ikinci ele de yansımasının beklendiğini belirten uzmanlar, özellikle sıfır ayarındaki ikinci el araçlarda fiyatların aşağı çekileceğini söylüyor.