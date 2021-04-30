İkinci el otomobil fiyatlarından kötü haber!

Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ve satışların düşeceğini belirtti. Gaziantepli galericiler ise, çip tedariğindeki sorunların devam etmesi halinde ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 artabileceğini vurguladı.