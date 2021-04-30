İkinci el otomobil fiyatlarından kötü haber!
Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha kötü sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor.
Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ve satışların düşeceğini belirtti. Gaziantepli galericiler ise, çip tedariğindeki sorunların devam etmesi halinde ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 artabileceğini vurguladı.
Korona virüsün dünya otomotiv sektörüne etkileri yayılarak devam ediyor. Salgın sonrası elektroniğe olan talepten doğan çip krizi büyüyerek oluşturduğu sorunları arttırmaya devam ediyor.
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri üretim adetlerini düşürürken, bazıları fabrikalarında üretimi tamamen durdurdu. Dünya çapında teknoloji ve otomotiv sektörünü sarsan yarı iletken çip krizi büyümeye devam ederken, ilk 3 ayda rekor satışlarla başlayan Türkiye otomotiv pazarı da durumdan etkilenebilir.
GALERİCİLER FİYATLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYOR
Gaziantep'in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı'ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış yaşanabileceğini söyledi.