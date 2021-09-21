İkinci el otomobil hayali kuranlara kötü haber! Piyasa bir anda hareketlendi
İş ve okula dönüşlerin başlaması ve çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yöneldi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar ve ofislere dönüşlerin başlaması, otomobil piyasasını hareketlendirdi.
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Sektör temsilcileri, eylül ayında ilk kez araç almak isteyenlerin sayısında önemli oranda artış olduğuna dikkat çekiyor.
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Ancak çip krizi nedeniyle sıfır araç pazarında stok sorunu derinleşince, talep ikinci el pazarına kaydı.
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Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; ikinci el pazarında asıl hareketliliğin ise son çeyrekte yaşanması bekleniyor.
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