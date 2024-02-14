İkinci el otomobilde en çok satanlar açıklandı

10 yaş üzerindeki araçların ilanı arttı

Ocakta 10 yaş ve üzerindeki araç ilanları arttı. Yüzde 28,4 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. 6-9 yaş arası otomobiller yüzde 19,5 ile ikinci sırada yer alırken, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 18,6 ile üçüncü sırada yer aldı. 16-20 yaş arası araçların ilanı yüzde17,1 ve 5 yaşa kadar olan araçların oranı yüzde 16,5 oldu.